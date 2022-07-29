Курск, 29 июля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Готовность Курской области к работе в зимних условиях составляет почти 60%, сообщила 29 июля пресс-служба областной администрации.

Dommaster74.ru Батарея отопления

Готовность социальных учреждений превышает 50%. Из 3 тыс. 639 жилых домов региона, подключенных к централизованному теплоснабжению, на 863 выданы акты готовности от ресурсоснабжающих организаций.

Сотрудники Госжилинспекции обследовали более трёх тысяч домов. Среди выявленных нарушений — дефекты кровли, дверных и оконных заполнений, коррозия трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, неисправность запорных устройств на трубопроводах. Устранить их управляющие организации должны до 15 сентября.

В районах подготовка идет по графику, но есть и отстающие. В Обоянском районе готовность котельных — 40%, теплосетей — 26%. В Льговском районе затягивается подготовка школьных котельных.