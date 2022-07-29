Курск, 29 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. С начала санкций 20 предприятий Курской области заявили о введении режимов ограниченной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На заводе

Девять предприятий вернулись к обычному ритму работы. Все сотрудники сохранили свою занятость.

«В условия санкционного давления нарушены цепочки, которые создавались между предприятиями десятилетиями. Наша задача — сохранить рабочие места и развивать новые производства, создавать новые вакансии», — прокомментировал губернатор Роман Старовойт.