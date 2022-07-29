Москва, 29 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий требования к выдаче документов на владение оружием, внесли в Госдуму Курганская облдума и сенатор Александр Муратов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Лицо, владеющее оружием, как уже неоднократно отмечалось, должно представлять собой образец законопослушного гражданина, уважающего права и свободы граждан, интересы общества и государства, убеждены авторы инициативы.

В этой связи предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и ограниченных в правах на владение оружием, документов на оружие.

Законопроект, таким образом, также расширят основания для аннулирования разрешительных документов на оружие.

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