Кызыл, , 18:05 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 5,6 зафиксированы в Туве на границе России с Монголией, сообщает 29 июля Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

По данным учёных, землетрясение произошло в 16:01 мск. Его эпицентр располагался в районе Шапшальского хребта в 300 км юго-западнее столицы Тувы Кызыла.

По степени сотрясений в эпицентре землетрясение сейсмологи оценили его как «очень сильное».

На данный момент управление МЧС по Туве не зафиксировало разрушений и пострадавших людей.

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