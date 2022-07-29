Кызыл, 29 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Сейсмические толчки магнитудой 5,6 зафиксированы в Туве на границе России с Монголией, сообщает 29 июля Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По данным учёных, землетрясение произошло в 16:01 мск. Его эпицентр располагался в районе Шапшальского хребта в 300 км юго-западнее столицы Тувы Кызыла.

По степени сотрясений в эпицентре землетрясение сейсмологи оценили его как «очень сильное».

На данный момент управление МЧС по Туве не зафиксировало разрушений и пострадавших людей.