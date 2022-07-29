Курск, 29 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В службе занятости Курской области зарегистрированы 3,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM За работой

В банке вакансий Курской области есть около 11 тысяч свободных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что служба занятости Курской области за пять месяцев трудоустроила 255 человек, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины. Ещё 303 человека рассматривают предложенные вакансии.