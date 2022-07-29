Нью-Йорк, США, , 18:04 — REGNUM Признаков завершения боевых действий на Украине пока нет, заявила 29 июля заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло в ходе заседания Совбеза.

Эдвард Мунк. Тревога. 1894

Она отметила, что, по её оценке, интенсивность боевых действий растёт, а в политическом решении не видно прогресса.

Розмари Ди Карло «Несмотря на положительное развитие событий в сфере продовольствия, мы глубоко обеспокоены отсутствием перспектив по возвращению к значимым дипломатическим усилиям».

Представитель ООН добавила, что мало соглашения, достигнутого по зерну в Стамбуле: нужно ещё, чтобы ни с какой стороны не было «риторики, способствующей эскалации».

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