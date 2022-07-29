Москва, 29 июля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. США пытается спровоцировать Китай начать конфликт в Тайване. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Запад хочет вернуть Китай в прежнее экономическое состояние. Они поняли, что Китай будет развиваться на американской экономической деградацией. Поэтому и появилась жесткая антикитайская политика в США. Американская экономика может развиваться только выбив китайские товары с американского рынка», — сказал Колташов.

При этом сделать это экономическими методами США уже не способны. Поэтому Вашингтон может пойти на то, чтобы разорвать отношения и ввести санкции в отношении Китая по политическим причинам.

«Поэтому спровоцировать Китай действовать на Тайване — это для Вашингтона очень важно. Потому что на следующем этапе можно будет ввести санкции и убрать китайские товары с американского рынка», — отметил Колташов.