Москва, 29 июля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном будет возобновлено уже с 16 августа. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба РЖД.

Neu-Zwei Поезд

Как уточняется, поезд начнёт курсировать по маршруту Куляб — Волгоград еженедельно. По вторникам состав будет отправляться со станции Куляб по вторникам, по пятницам — из Волгограда.

С 27 августа также начнёт выполняться еженедельный рейс по маршруту Душанбе — Волгоград. Из Душанбе поезд будет отправляться по субботам, из Волгограда — по вторникам.

Напомним, ранее в РЖД сообщали, что Россия с конца августа возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном, которое было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.