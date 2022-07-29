Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В преддверии празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ) России — петербургский Водоканал установит более 100 дополнительных туалетов в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также усилит контроль за фонтанами, сообщили 29 июля в пресс-службе предприятия.

Pixabay.com Биотуалет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году основные мероприятия в городе на Неве пройдут 31 июля на Дворцовой площади и центральных набережных города, где гуляющие смогут полюбоваться главным военно-морским парадом.

«Для того, чтобы петербуржцы и гости Северной столицы не испытывали бытовых неудобств во время праздничных мероприятий, петербургский Водоканал разместит в местах массового гуляния 100 дополнительных туалетных кабин», — рассказали в пресс-службе.

Так, 50 дополнительных передвижных туалетных кабин будут размещены 31 июля на Дворцовой площади около Певческого моста. Биокабины на Дворцовой площади будут работать до окончания всех праздничных мероприятий. Также для обеспечения мероприятий на Дворцовой площади задействован один передвижной санитарно-гигиенический комплекс.

Кроме того, на время проведения праздника 80 дополнительных туалетов будут установлены в Кронштадте: 15 передвижных туалетных кабин — на Якорной площади, 45 передвижных туалетов на территории вокруг Петровского парка, по 10 кабин на Южной причальной стенке и форте Константин.

«Петербургский Водоканал еще раз обращается ко всем петербуржцам с просьбой не использовать фонтаны для купания. Сотрудники, обслуживающие городские фонтаны, будут вынуждены прекращать работу сооружений в случаях, когда во время празднования Дня Военно-Морского Флота России зрители будут пытаться принять водные процедуры в чашах фонтанов», — предупредили в пресс-службе.