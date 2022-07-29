* запрещённая в России организация

Киев, 29 июля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. По поводу удара ВСУ по СИЗО в посёлке Еленовка (ДНР) высказался в интернете экс-глава украинского нацподразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий.

Кукрыниксы. Геббельс

Он обвинил в ракетном ударе ВС РФ. Якобы российская сторона подстроила всё так, что удар выглядел как обстрел со стороны ВСУ. По его словам, так пытаются уничтожить «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ракетный удар по СИЗО 29 июля был нанесён американским РЗСО. Из членов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли и пострадали в итоге те, кто давно сдался в плен российской армии.