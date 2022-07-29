Челябинск, 29 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Челябинске 45-летний гражданин задержан за ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом пишут СМИ.

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По данным Накануне. Ru, он позвонил в полицию и заявил о якобы минировании одного госучреждения. Но силовики проверили здание и прилегающую территорию и не нашли подозрительных предметов.

Под подозрение попал некий местный житель. Оказалось, что он был пьян и пошёл на преступление из хулиганских побуждений. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.