Ахтубинск, Астраханская область, , 17:48 — REGNUM В Астраханской области двое местных жителей, в том числе несовершеннолетний, подозреваются в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Питер Брейгель Младший. Нападение разбойников. XVII век

По версии следствия, 24 июля местные жители 15 и 20 лет, находясь около детского сада на улице Щербакова в городе Ахтубинске, напали на 35-летнего мужчину, избили его, украли деньги и банковскую карту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия».