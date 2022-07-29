Токио, , 17:45 — REGNUM Игра Hohokum от японской компании Sony стала доступна на PC в сервисе Steam. Анонс состоялся ночью 29 июля в рамках прямой трансляции издателя Annapurna Interactive.

Steam Иван Шилов ©ИА REGNUM

По словам разработчика, проект на PC включает в себя все оригинальные саундтреки из консольной версии 2014 года. Игроку предстоит взять на себя управление существом, похожим на воздушного змея, чтобы изучить красочный мир и раскрыть его тайны.

Напомним, что Hohokum вышла в 2014 году на PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita. Ее оценка на Metacritic составляет 75 баллов из 100.

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