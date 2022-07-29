Астраханская область, 29 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Астраханской области бывший глава Началовского сельсовета и его знакомая признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Село

Глава сельсовета, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил на должность делопроизводителя свою знакомую. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года местная жительница получала зарплату, но фактически свои обязанности не исполняла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Бывшего главу сельсовета и его фиктивную сотрудницу признали виновными. Экс-руководителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, его знакомой — штраф в 50 тысяч рублей.