Краснодар, 29 июля 2022, 17:41 — REGNUM Семья из пяти человек погибла в результате автоаварии в Тимашевском районе Краснодарского края 29 июля. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла на автодороге Роговская — Приморско-Ахтарск. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes.
В результате аварии на месте погибли водитель, а также четверо пассажиров — его супруга и трое детей. Известно, что семья приехала из Санкт-Петербурга. По факту аварии организовано проведение проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на дороге Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае пострадали шесть человек.