Краснодар, 29 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Семья из пяти человек погибла в результате автоаварии в Тимашевском районе Краснодарского края 29 июля. Об этом сообщила прокуратура региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автодороге Роговская — Приморско-Ахтарск. По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes.

В результате аварии на месте погибли водитель, четверо пассажиров — женщина и трое детей. Известно, что семья приехала из Санкт-Петербурга. По факту аварии организовано проведение проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на дороге Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае пострадали шесть человек.