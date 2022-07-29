Омск, 29 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Советском округе Омска от затопленных трансформаторных подстанций возобновлено электроснабжение. Об этом сообщили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«Осуществляются мероприятия по обеспечению нормативной нагрузкой сети», — уточнили власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время ливня в Омске были затоплены две трансформаторные подстанции. Без света остались потребители нескольких домов по проспекту Мира и 6-й Северной.