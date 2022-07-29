Вашингтон, 29 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Игра Bounty Start от американского издателя Annapurna Interactive выйдет в 2023 году. Анонс состоялся ночью 29 июля в рамках прямой трансляции Annapurna Interactive.

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Игроку предстоит побывать на Диком Западе в роли охотника за головами, который управляет боевым роботом. Проект выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, что Annapurna Interactive — это американский издатель видеоигр, основанный в 2016 году как подразделение Annapurna Pictures. Он занимался выпуском таких популярных проектов, как Stray, Outer Wilds и Solar Ash.