Тюмень, , 17:38 — REGNUM В Тюменской области открыты два ковидных моногоспиталя. Свободным остаётся 13% коечного фонда, сообщает ИА «Тюменская линия».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Развёрнуты 45 коек на базе областной инфекционной больницы и в клинике «Мать и дитя». Из числа госпитализированных не более 10% вакцинированных, свыше половины — это люди старше 60 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за сутки зафиксировано 32 выздоровевших и 15 госпитализированных с COVID-19, коронавирус выявили у 152 тюменцев — на 28 человек больше, чем днём ранее.

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