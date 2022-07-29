Вашингтон, 29 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Игра Outer Wilds от американского издателя Annapurna Interactive выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X 15 сентября 2022 года. Анонс состоялся ночью 29 июля в рамках прямой трансляции Annapurna Interactive.

Mobius Digital Outer Wilds

Разработчик Mobius Digital обещает, что на консолях нового поколения проект будет работать с частотой 60 кадров в секунду. Студия также рассказала, что она продолжает работать над версией для Nintendo Switch.

Напомним, что Outer Wilds — это однопользовательская игра с открытым миром и элементами приключения, вышедшая в 2019 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Игроку предстоит разгадать загадки солнечной системы, находясь во временной петле. Ее оценка на Metacritic составляет 85 баллов из 100.