Москва, , 17:37 — REGNUM Все попытки Запада оказать давление на Россию и Китай лишь приводят к тому, что обе страны все активнее развивают сотрудничество в разных отраслях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Василий Колташов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, и Москва и Пекин понимают, что только партнерство может помочь им противостоять политическим интригам Запада, который желает ослабить обе страны.

«Очевидно, что Россия и Китай только сплачиваются. Устояв под натиском политических интриг оба государства, осознали, что только сотрудничество может их укрепить», — сказал Колташов.

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