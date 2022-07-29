Пекин, , 17:35 — REGNUM 80-я армия Народно-Освободительной армии Китая опубликовала недвусмысленный пост «Готовьтесь к войне» 29 июля на официальной страничке армии в социальной сети Sina Weibo.

НОАК Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

«Готовьтесь к войне» было крайне горячо встречено пользователями социальной сети, которые оставили 24 тыс. комментариев и 450 тыс. лайков. Ни у кого нет сомнений, что это реакция на свежую публикацию CNN, согласной которой начался обратный отсчёт до визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай неоднократно делал громкие заявления насчет данного визита, предупреждая, что это может серьезно усугубить отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

80-я армия НОАК была создана в апреле 2017 года. Она базируется в Северном военном округе Китая. И территориальной не граничит с Тайванем, против которого все же находится Восточный военный округ.