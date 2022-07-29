Пекин, 29 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. 80-я армия Народно-освободительной армии Китая опубликовала недвусмысленный пост «Готовьтесь к войне» 29 июля на официальной страничке армии в социальной сети Sina Weibo.

Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009 НОАК

«Готовьтесь к войне» было крайне горячо встречено пользователями социальной сети, которые оставили 24 тыс. комментариев и 450 тыс. лайков. Ни у кого нет сомнений, что это реакция на свежую публикацию CNN, согласно которой начался обратный отсчёт до визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай неоднократно делал громкие заявления насчет данного визита, предупреждая, что это может серьезно усугубить отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

80-я армия НОАК была создана в апреле 2017 года. Она базируется в Северном военном округе Китая. И территориально не граничит с Тайванем, против которого всё же находится Восточный военный округ.