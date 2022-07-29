Москва, , 17:33 — REGNUM Малоизвестные производители пива проиграли борьбу с введением маркировки пива, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Союз российских пивоваров опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором представители отрасли выступают против введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации.

По словам Топилина, граждане все чаще травятся пивом, особенно покупая в «разливайках» продукцию небольших компаний. Депутат считает, что прикидываясь небольшими предприятиями, кустарные производители не ставят автоматические счетчики на производство и льют мимо всех систем контроля сотни тысяч литров продукции, которую нельзя назвать пивом.

«Но многолетние схемы по «оптимизации» бизнеса без оглядки на качество, годами практикуемые российскими пивными «кустарями», скоро грозят массово посыпаться вместе с их бизнесом. В следующем году из-за маркировки под контроль попадет каждый миллилитр пива. Поэтому зашевелились лоббисты: пишут открытые письма, озлобленные обращения. Уже засветились «Союз российских пивоваров», в который и входит всякая мелочевка», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что особенно на этом фоне показательна позиция крупняков, которые не паникуют и спокойно работают.

«Им играть «в черную» себе дороже. Да и сроки определены, уже не изменятся. Так что война уже проиграна. А мы советуем всем читателям в ближайшие полгода держаться подальше от «продукции» малоизвестных марок: в преддверии усиления контроля они явно попытаются выжать из рынка все возможное», — заключил Топилин.

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