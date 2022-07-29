Липецк, , 17:29 — REGNUM Власти Липецкой области не смогли объяснить причину лишения финансирования регионального баскетбольного клуба и «убили профессиональный баскетбол» в регионе, заявил депутат Липецкого областного Совета Александр Ушаков.

Советский плакат. Баскетбол

Вместо ответа на этот вопрос первый заместитель губернатора Александр Рябченко во время заседания депутатов на экране показал фотографию руководителя клуба Константина Бреева, который пьёт пиво, сидя на диване. Фотографии, по словам Ушакова, больше десяти лет, и она взята из Личного архива Бреева. Также Рябченко добавил, что у руководства региона нет доверия к результатам клуба и методам управления.

«На экран в зале облсовета вывели фото отдыхающего тренера баскетбольного клуба — из одежды только шорты, рядом кальян и алкоголь. Фотографии — 12 лет. Этим чиновник объяснил, почему весь профессиональный баскетбол в Липецке не заслуживает бюджетного финансирования», — прокомментировали в липецком обкоме КПРФ.

По словам Ушакова, на сессии 28 июля на развитие регионального спорта из бюджета дополнительно выделили 60 миллионов рублей, 30 из которых пойдут на регби, 27 — на футбол, остальные — на настольный теннис. Баскетбольный клуб финансировался регионом с 2018 года, добился лицензирования в РФБ и вышел в Суперлигу-2.