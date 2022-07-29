Калининград, , 17:29 — REGNUM Для филиала Третьяковской галереи на Октябрьском острове в Калининграде построят 50-метровую башню. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Стройтрансгаз — Запад» Дмитрий Ржанников в пятницу, 29 июля.

Здание Третьяковской галереи в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На данный момент строительство идет согласно графику. В целом строительная готовность объекта можно оценить в 50%. Например, уже завершены монолитные работы по возведению пятидесятиметровой башни будущего музея», — заявил Ржанников.

Он добавил, что внутри музея продолжаются активные строительные работы. Особое внимание уделено вентиляции здания.

Строительство филиала Третьяковской галереи общей площадью 17,6 тыс. кв. м ведется на территории культурно-образовательного кластера, который включил в себя филиалы Большого театра и Российского государственного института сценических искусств.