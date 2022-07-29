Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Александр Шишлов не согласен с обвинением в «дискредитации Вооруженных Сил». Об этом парламентарий сообщил 29 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат от «Яблока» Александр Шишлов Дарья Драй © ИА REGNUM

Протокол об административном правонарушении по статье 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил) в отношении депутата составили в УМВД по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы составили протокол на основании публикаций Шишлова в социальной сети. Там депутат делился тем, как проходят заседания Заксобрания. Так, Шишлов поднимал вопрос уместности проведения минуты молчания в связи со смертью Жириновского, а также рассуждал на тему современного использования георгиевской ленты.

«Сейчас смысл георгиевской ленты изменился. Когда ее складывают буквой Z — разве это не оскверняет народного символа и не дискредитирует его? Полагаю, что сегодня придание государственного статуса георгиевской ленте неуместно. Это может привести к новым конфликтам в обществе и к новым уголовным делам против инакомыслящих», — содержал один из постов.

Составить протокол позволило заключение эксперта, доцента кафедры уголовного процесса РГПУ им. А. И. Герцена В. А. Абакановой. Она отметила, что в публикациях «прослеживается направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий Вооруженных Сил РФ и дестабилизацию обстановки в стране».

Шишлов заявил, что с обвинением не согласен, а экспертное заключение назвал абсурдным. Он считает, что Абаканова «пытается подстроится под формулировки недавно принятых «законов о фейках и дискредитации», ограничивающих конституционные права на свободу слова и информацию».

Дело Шишлова рассмотрят в Петроградском районном суде. В поддержку Шишлова высказался однопартиец Борис Вишневский. Он добавил, что будет защищать депутата и других сторонников «Яблока», которых преследуют по этой статье.

Ранее по этой статье в Петербурге на время задержали градозащитника Александра Кононова. Мужчину держали в отделе около часа из-за проверки по доносу неизвестного.

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