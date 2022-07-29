Чесма, Челябинская область, 29 июля 2022, 17:23 — REGNUM В Чесменском районе Челябинской области произошёл пожар на газопроводе. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
Возгорание возникло недалеко от посёлка Цвиллинга. Его причиной стала разгерметизация подземного газопровода.
Пострадавших нет. Поврежденный участок перекрыт. На газоснабжении потребителей инцидент не сказался, отметили в МЧС.
Угрозы населённым пунктам нет, добавили в ведомстве. Сотрудники МЧС работают на месте аварии.