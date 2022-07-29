Президент США Барак Обама оставил Белый дом 20 января с рейтингом поддержки 59%, что, скорее всего, и подтолкнуло его к осуждению запрета на въезд мигрантов, введенного его преемником Дональдом Трампом. Вместо того чтобы использовать свою популярность для поношения нового главы государства, Обаме, который проводит отпуск в Палм-Спрингс, следовало бы заниматься тем, что он может, — повышать свои навыки игры в гольф, пишет Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest.

Beforeitsnews.com Барак Обама за игрой в гольф

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Как и все граждане США, Обама, без сомнения, имеет право на свое мнение. Действительно, миллионы людей по всей стране в данный момент согласны с позицией Обамы. И даже те, кто по большей части поддерживает временные миграционные ограничения Трампа, признают, что воплощение исполнительного указа было довольно скомканным. Так, прежде чем подписать этот указ Трамп не проконсультировался с ключевыми членами своей команды, в том числе с главой Минобороны Джеймсом Мэттисом и министром внутренней безопасности США Джоном Келли.

Rd.nl Барак Обама и Дональд Трамп

Однако с учетом всего сказанного Обама должен проявить осторожность. Критикуя Трампа столь открыто и откровенно в самом начале срока президента-республиканца, бывший глава Белого дома нарушает неписаное, но тем не менее строго соблюдаемое среди бывших глав США правило — держать свою критику при себе для защиты статуса высокой должности. Хотя можно сказать, что Джимми Картер и Билл Клинтон не особо уважительно относились к своим предшественникам, им по меньшей мере доставало сдержанности не высказывать свое несогласие в первую же неделю после ухода из Овального кабинета.

Whitehouse.gov Барак Обама уходит из Белого дома

Возможно, Обама посчитал необходимым высказаться из-за того, что он практически пообещал своим сторонникам перед уходом из Белого дома, что он не будет молчать в том случае, если новая администрация будет проводить негативную политику или идти вразрез с американскими ценностями. Вероятно, он считает, что может уже говорить все, что думает, не беспокоясь о политических издержках. Это тем не менее не извиняет высказываний Обамы, который создает впечатление популярного президента США, отчаянно желающего, чтобы его считали величайшим главой Белого дома. Поэтому он и травит президента, несмотря на то, что тот пытается понять, как управлять федеральным правительством.

Устоявшуюся практику Обама нарушает не впервые. Так, прошлым летом, в самый разгар президентской гонки, он воспользовался своими последними иностранными визитами, чтобы донести до иностранной аудитории, насколько ужасным будет Трамп для мировой стабильности.

Таким образом, как неприемлемо было для Обамы превращать его иностранные визиты в предвыборную кампанию от лица выдвиженца Демократической партии, так же рано для уже бывшего главы Белого дома призывать к дальнейшим демонстрациям против своего преемника. Обама подрывает только свою репутацию, а не Трампа. Ему стоит последовать примеру президента Джорджа Буша — младшего и отойти в тень на какое-то время.