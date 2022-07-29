Курган, 29 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 29 июля с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлении выписали четверых. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Всего за сутки выявлено на 29 июля 23 заражённых коронавирусом курганца, на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 29 июля выявлено 105 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 824 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).