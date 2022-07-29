Рязань, 29 июля 2022, 17:28 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ окажет содействие Рязанской области в вопросах развития Аэрокосмической долины, в том числе участия региона в крупных профильных федеральных программах. Об этом стало известно по итогам совещания у министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе правительства Рязанской области.
Рязанский инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая долина» создан только три месяца назад вместе с Московским авиационным институтом. Его якорными партнёрами стали «Роскосмос», «Ростех», ПАО «ОАК» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Для Аэрокосмической долины выделено пять земельных участков для строительства общей площадью почти 144 га, ещё четыре здания реконструируют. По поручению главы Минэкономразвития РФ содействие региону окажет Министерство промышленности и торговли России.
Всего в России создано 10 инновационных научно-технологических центров, в которых работают более 80 резидентов.