Рязань, 29 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ окажет содействие Рязанской области в вопросах развития Аэрокосмической долины, в том числе участия региона в крупных профильных федеральных программах. Об этом стало известно по итогам совещания у министра экономического развития РФ Максима Решетникова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе правительства Рязанской области.

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Рязанский инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая долина» создан только три месяца назад вместе с Московским авиационным институтом. Его якорными партнёрами стали «Роскосмос», «Ростех», ПАО «ОАК» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

«Кроме того, есть ещё 10 компаний, которые заинтересованы в совместной работе. Они не такие большие, но уже готовы реализовывать совместные проекты. Это инновационные технологии — сварочное оборудование, зарядки для электротранспорта, источники питания, коммутирующие приборы, «умный дом», некоторая радиоэлектроника и другое». В целом, уже 36 компаний», — уточнил врио губернатора Павел Малков.

Для Аэрокосмической долины выделено пять земельных участков для строительства общей площадью почти 144 га, ещё четыре здания реконструируют. По поручению главы Минэкономразвития РФ содействие региону окажет Министерство промышленности и торговли России.

«С Минтрансом и Росавиацией обговорим те виды работ, которые объективно могут быть приоритетными в Рязанской области именно в части аэрокосмической деятельности, беспилотной деятельности для того, чтобы всю эту историю развить», — поддержал поручение заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Всего в России создано 10 инновационных научно-технологических центров, в которых работают более 80 резидентов.