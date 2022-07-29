Шарья, Костромская область, , 17:48 — REGNUM В Костромской области при сплаве по реке Ветлуге погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Вечер на реке Ветлуге Группа «река Ветлуга» ВКонтакте

26 июля житель деревни Кучериха Шарьинского района отправился в одиночное путешествие, спустя два дня обеспокоенные родственники объявили о его пропаже. Сегодня тело костромича на воде обнаружили поисковики. Видимых повреждений на нём не нашли.

После того как станут известны обстоятельства и причины произошедшего, СК примет решение о возбуждении дела.

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