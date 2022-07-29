Орел, , 17:26 — REGNUM Трамвай, установленный около памятника 400-летию Орла, станет арт-объектом на фестивале цветов «Стрелка». Об этом 29 июля сообщила городская администрация.

Орловские трамваи Пресс-служба администрации Орла

Трамвайный вагон установили около 05:00 29 июля в парке «Орловская крепость» у места слияния рек Оки и Орлика. На странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись, в которой рассказывается, что главная причина появления вагона будет раскрыта на самом фестивале.

Фестиваль «Стрелка» пройдет с 5 по 7 августа. На протяжении которого представить свою продукцию смогут лучшие питомники Орловской области. Горожане увидят комнатные и уникальные растения из авторских коллекций.

«Мы возрождаем традиции XX века, когда каждый год на слиянии Оки и Орлика проводились цветочные ярмарки. Суть сохраним, но модернизируем и дополним лекциями, мастер-классами, выставками авторских топиарных фигур и клумб, конкурсом юных садоводов, творческими выступлениями», — сообщил мэр города Юрий Парахин.

Между тем, горожане в соцсетях не оценили идею мэрии, тем более что, как сообщается в аккаунте «Общественный транспорт Орла онлайн» в соцсети «ВКонтакте», ещё пару лет назад этот вагон возил пассажиров.

«Чиновники обещали пустить трамвай в центр — чиновники сделали», — комментирует Евгений Х.

«Памятник истории истребления электрического общественного транспорта в Орле», — добавила Елена Б.

«Не нужно это металлолом ставить на слиянии рек, поставьте возле депо», — написал Андрей К.

«Я так понимаю, городская администрация готовится к похоронам трамвая и ставит ему памятник?» — добавил Владимир В.

«Это для того, чтобы можно было сказать, что трамвай в городе есть…» — комментирует Елена Б.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис на орловском МУП «Трамвайно-троллебусное предприятие» длится уже много лет. Неоднократно сотрудники МУПа обращались к властям с требованием не допустить развала единственного в городе муниципального транспортного предприятия.