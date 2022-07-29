Орел, 29 июля 2022, 17:26 — REGNUM Трамвай, установленный около памятника 400-летию Орла, станет арт-объектом на фестивале цветов «Стрелка». Об этом 29 июля сообщила городская администрация.
Трамвайный вагон установили около 05:00 29 июля в парке «Орловская крепость» у места слияния рек Оки и Орлика. На странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись, в которой рассказывается, что главная причина появления вагона будет раскрыта на самом фестивале.
Фестиваль «Стрелка» пройдет с 5 по 7 августа. На протяжении которого представить свою продукцию смогут лучшие питомники Орловской области. Горожане увидят комнатные и уникальные растения из авторских коллекций.
Между тем, горожане в соцсетях не оценили идею мэрии, тем более что, как сообщается в аккаунте «Общественный транспорт Орла онлайн» в соцсети «ВКонтакте», ещё пару лет назад этот вагон возил пассажиров.
«Чиновники обещали пустить трамвай в центр — чиновники сделали», — комментирует Евгений Х.
«Памятник истории истребления электрического общественного транспорта в Орле», — добавила Елена Б.
«Не нужно это металлолом ставить на слиянии рек, поставьте возле депо», — написал Андрей К.
«Я так понимаю, городская администрация готовится к похоронам трамвая и ставит ему памятник?» — добавил Владимир В.
«Это для того, чтобы можно было сказать, что трамвай в городе есть…» — комментирует Елена Б.
Как сообщало ИА REGNUM, кризис на орловском МУП «Трамвайно-троллебусное предприятие» длится уже много лет. Неоднократно сотрудники МУПа обращались к властям с требованием не допустить развала единственного в городе муниципального транспортного предприятия.