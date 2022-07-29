Москва, , 20:16 — REGNUM Росатом стал организатором научно-образовательного тура Atom Discovery для финалистов всероссийского студенческого проекта «Твой ход» и победителей отраслевого мероприятия AtomProfi. В период с 24 по 29 июля двадцать студентов, показавших лучшие результаты в отборочных этапах проектов, отправились в путешествие по Кольскому полуострову. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

Ледокол «Арктика» ГК Росатом

В поездку отправились студенты различных специальностей: робототехники, информационных технологий, журналистики, проектного управления и даже театрального искусства.

В рамках тура студентам провели экскурсию на Кольскую АЭС и «Атомфлот», где им показали центр тренажерной подготовки, универсальный атомный ледокол «Арктика» и штаб морских операций.

«Увлекательное путешествие началось 24 июля с посещения Долины славы, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Кольское Заполярье и где до сих пор сохранились следы укреплений и окопов. Затем молодых людей с комфортом разместили в глэмпинге — палаточном городке вдали от цивилизации, без доступа к сотовой связи и сети Интернет. Оттуда ребята отправились на самую верхнюю точку хребта Муста-Тунтури и в пути ознакомились с историей военных действий на территории русского Севера», — указано в сообщении.

Также студенты добрались на квадроциклах до водопада Аватар и совершили прогулку к мысу Ахкиониеми.

Как сообщало ИА REGNUM, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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