Липецк, , 17:16 — REGNUM Советский районный суд Липецка избрал 29 июля меру пресечения троим гражданам Украины, готовившим теракт на территории России, сообщили в пресс-службе суда.

Арестованный My Photo Journeys

Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив украинских диверсантов под стражу на два месяца. Их обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ задержала в селе Горицы (Добровский район, Липецкая область) мужчину и двух женщин по подозрению в подготовке теракта.

По данным российских спецслужб, они являются членами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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