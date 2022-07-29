Кемерово, 29 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области озвучены квоты на добычу охотников в период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Постановление опубликовано 29 июля на сайте правительства региона.

Олег Кугаев ИА REGNUM Медведи

Кузбасские охотники могут получить лицензию на отстрел 15 медведей, 23 барсуков, 43 косуль, 23 лосей, десяти маралов и 185 соболей.

Всего на территории региона зарегистрировано 922 барсука, 592 медведя, 477 косуль, 254 лося, 38 оленей, 2222 соболя и одна рысь.