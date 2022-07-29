Салехард, , 17:14 — REGNUM На Ямале за сутки на 29 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, по выздоровлении выписали 19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлены на 29 июля 33 заражённых коронавирусом ямальца, на 10 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 29 июля выявлен 137 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 315 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).

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