Салехард, 29 июля 2022, 17:14 — REGNUM На Ямале за сутки на 29 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, по выздоровлении выписали 19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлены на 29 июля 33 заражённых коронавирусом ямальца, на 10 человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 29 июля выявлен 137 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 315 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).
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