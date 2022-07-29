Салехард, 29 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 29 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, по выздоровлении выписали 19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлены на 29 июля 33 заражённых коронавирусом ямальца, на 10 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 29 июля выявлен 137 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 315 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).