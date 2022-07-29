Москва, 29 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Втянуть Китай в борьбу против России Запад сможет лишь совершив незаконный государственный переворот в КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По мнению эксперта, иного способа использовать Китай против России у Запада просто нет. Однако все попытки организовать переворот в КНР извне не увенчались успехом.

«Единственный способ использовать Китай против России или использовать Россию против Китая — это организовать переворот с разделением страны на несколько частей. США в этом заинтересованы — если разделить Китай, он своими частями может быть использован против России. Но все попытки организовать переворот потерпели фиаско и в России, и в Китае», — сказал Колташов.