Москва, , 17:21 — REGNUM Казахский предприниматель вызвал полицию и потребовал наказать отдыхавших в столице Казахстана российских туристов, один из которых был одет в футболку с изображённой на ней буквой «Z», передаёт «NewTimes. kz» 29 июля.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Если на корню не пресекать подобное, завтра они у себя на форумах будут писать: «Съездил в Казахстан, неделю проходил с символом Зю, и никто не пикнул», — утверждает он.

Проявление русофобии житель Нур-Султана объяснил тем, что надпись на одежде туриста якобы «содержит призыв к насилию и пропаганду терроризма».

Читайте также: Руководство Казахстана взяло курс на «украинизацию»

Как отметили в департаменте полиции казахской столицы, с иностранцами проведена профилактическая беседа «с целью недопущения конфликтной ситуации».

Также стало известно о том, что бизнесмен, которому не понравился символ «Z» на одежде российского туриста, написал заявление в отдел по борьбе с экстремизмом МВД Казахстана.

Материалы по теме:Комитет нацбезопасности Киргизии призвал граждан не использовать символ «Z»