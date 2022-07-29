Тюмень, , 17:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 32 выздоровевших и 15 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 29 июля региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 29 июля коронавирус выявили у 152 тюменцев. Это на 28 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 июля коронавирус выявили у 193 434 человек, выздоровели 188 272 пациента, скончались 4339 (ни одного человека за сутки).

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