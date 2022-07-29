Тула, , 17:06 — REGNUM Уголовное дело о попытке хищения почти тонны рельсов передано в суд в Туле, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу 29 июля. Кражу предотвратили транспортные полицейские.

На месте происшествия https://цфоут. мвд. рф

Согласно материалам дела, двое жителей Плавского района Тульской области 1976 и 1984 годов рождения решили демонтировать часть неэксплуатируемой железнодорожной ветки на перегоне станций Горбачёво и Арсеньево, которая состояла на балансе Плехановской дистанции инфраструктуры. Рельсы они намеревались сдать в пункт приема металла. При помощи бензогенератора, двух угловых шлифмашинок и лома сообщники разрезали железнодорожные детали на метровые фрагменты, а затем начали грузить куски рельсов в машину. Однако были задержаны сотрудниками транспортной полиции. С места происшествия были изъяты электроинструмент, лом и 15 фрагментов рельсов, весом в общей сложности почти в тонну.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.