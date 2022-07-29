Владимир, 29 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Во Владимире расследуется уголовное дело в отношении двух 15- и 16-летних подростков, которые подозреваются в грабеже и угонах автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Жигули» ВАЗ-2101 (1970—1988)

По версии следствия, 25 июля подростки, достоверно зная о наличии у своего знакомого крупной денежной суммы, завели его в гаражи и, применив к нему насилие, отняли поясную сумку с 77 тысячами рублей и мобильным телефоном.

2 декабря 2021 года эти же подростки проникли в незапертый автомобиль и запустили двигатель ключом, находившимся в замке зажигания. Не имея права управления транспортным средством, подростки попали в ДТП, повредив автомобиль. За день до этого они так же проникли в другую машину, но не смогли ее завести.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья» и «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Вину в совершенных преступлениях подростки признали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оба несовершеннолетних состоят на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних регионального УМВД.