Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» назвал десять российских и зарубежных направлений среди своих пассажиров, в тройке Москва, Турция и Сочи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявили в пресс-службе компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом.

pulkovoairport.ru Самолеты в Пулково

В ТОП-10 российских направлений из аэропорта Пулково вошли: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара. В списке международных направлений лидирующие позиции занимают Анталья, Стамбул, Минск, Ош, Дубай, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Даламан и Бодрум.

«С начала лета карта полетов изеги аэропорта Пулково значительно расширились», — заметили в пресс-службе.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» начала летать во Владивосток, Nordwind Airlines в Красноярск, запущены чартерные рейсы между Санкт-Петербургом и Тобольском, Казанью и Горно-Алтайском. Кроме этого, авиакомпания AZAL открыла рейсы в Баку, «Победа» — в Минск, SCAT Airlines — в Актау, Utair — в Баку, Ереван и Ташкент, Mahan Air — в Тегеран, iFly — в Хургаду и Сочи, Qanot Shark — в Бухару и Самарканд, FlyOne Armenia (оператор Shirak Avia) и «Россия» — в Ереван, «ИрАэро» — Баку, Гянджа, Ереван, «Азимут» — в Москву.