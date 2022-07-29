Вашингтон, , 17:03 — REGNUM В Соединенных Штатах наблюдается сильнейший финансовый кризис, сообщает 29 июля издание New York Post со ссылкой на заявление мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Кризис Publicdomainpictures.net

По его словам, масштабы этого кризиса трудно себе представить.

«Уолл-стрит рушится, и мы сейчас в таком финансовом кризисе, какой даже представить себе невозможно», — заявил Адамс на мероприятии некоммерческой организации Project Hospitality.

При этом издание отмечает, что эти заявления Адамса резко контрастируют с утверждением президента США Джо Байдена о порядке в экономике страны.

Напомним, на одном из последних брифингов в белом доме пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в истеричный спор с журналистом из-за употребления им понятия «рецессия».

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