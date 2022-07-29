Херсон, Украина, , 17:01 — REGNUM Партия «Единая Россия» доставила адресную помощь жителям Херсонской области. В связи с переформатированием работы гуманитарного центра, волонтеры начали выдавать продовольственные наборы для жителей Херсонской области через Общества совладельцев многоквартирных домов. Это не прежняя организация, которая вызывала много нареканий от жителей, а вновь образованная.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

«Центр гуманитарной помощи «Единой России» продолжает помогать людям в Херсонской области. Сейчас мы немного переформатировали работу, сделали ее более адресной. Ездим по районам и отдаленным населенным пунктам, куда гуманитарную помощь доставляли давно или не привозили вовсе. Продолжаем поддерживать и жителей Херсона. Начали раздавать гумпомощь через объединение совладельцев многоквартирных домов. К нам приезжают представители ОСМД с документами и списками жильцов домов, по которым мы выдаем продуктовые наборы», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

За день добровольцы центра гуманитарной помощи «Единой России» раздали более 700 продуктовых пакетов. В их составе - рыбные и мясные консервы, крупы, мука, взрослые и детские гигиенические наборы.