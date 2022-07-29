Москва, , 16:58 — REGNUM В России в июне 2022 года было выдано 65,4 тысячи ипотечных кредитов, что в 1,8 раза превысило показатель за предыдущий месяц. Об этом сообщает 29 июля пресс-служба Банка России.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Объём выданных ипотечных кредитов в июне также вырос в 1,9 раза и составил 253,5 млрд рублей. При этом средний размер ипотеки за месяц вырос на 1,5%, достигнув максимума в 3,9 млн рублей.

Общий портфель ипотечных кредитов за июнь увеличился на 0,7% и достиг 12,5 трлн рублей.

Сообщается также, что просроченная задолженность по ипотеке за минувший месяц сократилась на 0,9% — до 55,7 млрд рублей.