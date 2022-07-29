Воронеж, 29 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Воронеже 72-летний таксист стал жертвой разбойного нападения, подозреваемые задержаны. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Таксист обратился в полицию 26 июля. Он сообщил, что днём прибыл по адресу для перевозки пассажиров, мужчины и женщины. В пути пассажиры стали высказывать претензии якобы из-за неаккуратного вождения, после чего мужчина, сидевший рядом с водителем, ударил водителя по лицу, а сидевшая сзади женщина разбила о голову таксиста бутылку. Они похитили телефон водителя, забрали 20 тыс. рублей и скрылись.

По подозрению в нападении задержаны 27-летняя и 28-летний местные жители, ранее судимые за имущественные преступления, у них изъят похищенный мобильный телефон. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который ножом ударил таксиста.